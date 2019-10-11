Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБанки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Министерство финансов России намерено встать на защиту права клиентов кредитных организаций на свободный выбор услуг. Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ10 октября в 19:04

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В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки

Комсомольская правдавчера в 07:08

Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

Интерфакс10 октября в 21:40

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Московский Комсомолецвчера в 00:22

СМИ: банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Телеканал 360°10 октября в 23:22

Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

RT на русскомвчера в 02:42

Минфин хочет заставить «навязчивые» банки выплачивать россиянам штрафы

URA.Ru10 октября в 20:33

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъ10 октября в 19:04
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Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли на 13 октября из-за тайфуна

Известия вчера в 07:17
Гаджеты

Процессорные системы охлаждения Noctua NH-D15, NH-U12S и NH-L9i теперь доступны и в черном цвете

Компания Noctua сообщила о выпуске полностью черных версий процессорных систем охлаждения NH-D15, NH-U12S и NH-L9i.
iXBT.com 09 октября в 03:50
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество

В столице США арестована оскароносная актриса Джейн Фонда

Росбалт вчера в 16:59
Общество

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

BFM.ru вчера в 06:29
Футбол

В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Sportbox.RU вчера в 21:06
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Армия и оружие

В Сирии погибли еще двое турецких военных

Двое турецких военных погибли в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Спорт

Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020

ТК Звезда вчера в 18:55
Футбол

Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:39
Кино

В США умер актер Роберт Форстер, снявшийся у Тарантино и Дэвида Линча

Вести.Ru 00:09
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Армия и оружие

Der Standard (Австрия): Россия недовольна турецким наступлением в Сирии (Der Standard)

Действия турок лишний раз продемонстрировали, насколько хрупок альянс, который Россия заключила в 2016 году с Турцией и Ираном, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести военные действия в Сирии.
ИноСМИ 02:26
Общество

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика

Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
RT на русском 02:27
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»

Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
РИА Новости 01:13
Гаджеты

Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
iXBT.com вчера в 05:42
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Армия и оружие

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие

Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Life.ru вчера в 17:57
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
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