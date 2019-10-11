Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

с чего всё началось

Министерство финансов России намерено встать на защиту права клиентов кредитных организаций на свободный выбор услуг. Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

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