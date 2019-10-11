Экономика
Московский КомсомолецБанки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании
Министерство финансов России намерено встать на защиту права клиентов кредитных организаций на свободный выбор услуг. Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
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с чего всё началось
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.Коммерсантъ10 октября в 19:04
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Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на 13 октября из-за тайфуна
Гаджеты
Процессорные системы охлаждения Noctua NH-D15, NH-U12S и NH-L9i теперь доступны и в черном цвете
Компания Noctua сообщила о выпуске полностью черных версий процессорных систем охлаждения NH-D15, NH-U12S и NH-L9i.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
Общество
В столице США арестована оскароносная актриса Джейн Фонда
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
Футбол
В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Армия и оружие
В Сирии погибли еще двое турецких военных
Двое турецких военных погибли в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
Спорт
Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Der Standard (Австрия): Россия недовольна турецким наступлением в Сирии (Der Standard)
Действия турок лишний раз продемонстрировали, насколько хрупок альянс, который Россия заключила в 2016 году с Турцией и Ираном, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести военные действия в Сирии.
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Политика
Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
Политика
«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»
Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Армия и оружие
Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.