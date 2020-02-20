Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

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