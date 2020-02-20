Экономика
РБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
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Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП
АБН21 февраля в 05:07
ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций
ТАСС20 февраля в 00:49
ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россия20 февраля в 01:13
По подозрению на перебор номеров через СБП заблокировано более 23 тыс. операций
Банки.ру20 февраля в 00:55
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