Экономика
РБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
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Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП
АБН21 февраля в 05:07
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Масленица начинается в России в понедельник.
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