Экономика

РБКРБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Система быстрых платежей: как не стать жертвой мошенников

REGNUM21 февраля в 09:35

Банки будут обмениваться данными подозрительных переводов в СБП

ФедералПресс21 февраля в 02:34

Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП

АБН21 февраля в 05:07

Банки усилят контроль за быстрыми платежами

Городовой21 февраля в 05:07

Банк России усилит контроль за быстрыми платежами

Красная весна21 февраля в 04:04

СБП ворочает миллиардами. И кормит мошенников

ИА Клерк.Ру21 февраля в 08:44

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

РБК21 февраля в 02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Футбол

Леванте — Реал 1:0

Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Происшествия

В Украине закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая

На Украине автобусы с эвакуированными гражданами из Уханя закидали камнями, когда они прибыли к медцентру в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.
Амур.инфо 21 февраля в 02:26
Армия и оружие

SANA: система ПВО Сирии отражает атаки над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отражает вражеские атаки в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 17:04
Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
ProstoProSport 11:56
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
V-kosmose.com 21 февраля в 02:37
Политика

В Женеве сегодня откроется сессия Совета ООН по правам человека

Отдельно внимание уделят вопросам защиты прав инвалидов и национальных меньшинств, предотвращению пыток и торговли детьми, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, гарантиям деятельности правозащитников.
Эхо Москвы 21:04
Армия и оружие

В Эстонии в военном параде примут участие солдаты и техника НАТО

РИА Новости 17:39
Армия и оружие

Башкирия установила шефские связи с десантным кораблем «Иван Грен»: видео и история судна

Сегодня, 23 февраля, в Доме Республики состоялось подписание договора о шефских связях между Правительством Башкортостана и экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен».
ГТРК Башкортостан 04:37
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Здоровье

Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса

Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Твой Континент 01:01
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Москва 24 11:14
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Биатлон

Норицын прокомментировал увольнение из сборной России

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Спорт день за днем 12:16
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Политика

«Аль-Каида» подтвердила гибель лидера Касима аль-Рейми

Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми.
News.ru 15:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
ТАСС 18:41
Общество

На Украине запрос «23 февраля» в Google оказался в тройке лидеров

Поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google на Украине.
News.ru 08:40
Политика

60% американцев считают, что Трампа переизберут на второй срок

Согласно соцопросу, проведенному телеканалом CBS, более 60% граждан США уверены в том, что действующий президент страны Дональд Трамп в ноябре текущего года переизберется на второй срок.
Московский Комсомолец 18:51
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor вчера в 12:59
Здоровье

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Масленица начинается в России в понедельник.
РИА Новости 19:21
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Авто

Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

У автомобилей марок Toyota и Lexus есть уникальная противоугонная система.
CarsWeek.ru вчера в 03:10
Гаджеты

Новый OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя

Новый флагманский смартфон OnePlus 8 Pro запечатлели в руках пользователя.
OAnews вчера в 01:25
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло со 104 до 156.
ТАСС 20 февраля в 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное