Экономика
РБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
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Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП
АБН21 февраля в 05:07
ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россия20 февраля в 01:13
По подозрению на перебор номеров через СБП заблокировано более 23 тыс. операций
Банки.ру20 февраля в 00:55
ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций
ТАСС20 февраля в 00:49
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Политика
Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН
Вашингтон беспокоит то, что в этом году ООН может вернуть Ирану право на закупку вооружений и технологий баллистических ракет.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
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Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович ответил президенту СБР Драчеву
Бывший главный тренер сборной России по биатлону, личный тренер лидера национальной команды Александра Логинова Александр Касперович объяснил ситуацию с обысками в отеле и своей аккредитацией на чемпионат мира в Антерсельве.
Футбол
«Аякс» подписал вингера «Сан-Паулу» за 15 миллионов евро
«Аякс» заплатил за игрока 15,75 млн евро, однако сумма может увеличиться до 21,75 млн евро за счет бонусов.
Здоровье
На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза
Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.
Происшествия
Замглавы Надымского района подозревают в растрате 29 млн рублей
Следователи возбудили дело о растрате имущества с использованием служебного положения в отношении заместителя главы Надымского района и руководителя ООО Экспертгрупп .
Общество
Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники
Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Футбол
«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»
Болгарский «Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера» в связи с коронавирусом в Италии.
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Игры
THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic
В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
Футбол
«Алавес» вырвал победу над «Атлетиком»
«Алавес» обыграл «Атлетик» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Игры
Представители 4A Games рассказали о Nintendo, PS5 и Xbox Series X
Разработчики игры из компании 4A Games рассказали журналистам о том, что, по их мнению, не хватает современным игровым приставкам и чего ожидать от новых приставок Sony и Microsoft.
Здоровье
Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Футбол
«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Биатлон
Йоханнес Бё победил в масс-старте на чемпионате мира, Поршнев 26-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в масс-старте на 15 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.