Экономика

РБКРБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.
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Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП

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В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус Кировский суд удовлетворил иск Роспотребнадзора.
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RT на русском 15:39
Общество

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Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети.
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В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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Стали известны подробности убийства в доме бывшего министра Украины

Есть свидетельства, добавил источник, что ранее бывший министр неоднократно стрелял во дворе своего дома, будучи в нетрезвом состоянии.
Lenta.ru 15:47
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«Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в московском хоккейном дерби

Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РБК 13:06
Армия и оружие

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

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Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир.
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«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
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Bloomberg: Apple может разрешить смену основных приложений на iPhone

В американской компании Apple обсуждается возможность установки приложений от других разработчиков в качестве основных для смартфонов iPhone.
REGNUM 21 февраля в 23:52
Авто

В России Subaru отзывает кроссоверы Forester

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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 21 февраля в 18:15
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Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
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Общество

Названы победители полуфинала «Лидеров России» в ЦФО

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Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Армия и оружие

Россия признала невозможность восстановления советской морской техники

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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

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Помощница главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции

Представителю МВД, 43-летней помощнице министра, полковнику Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции.
Евразия Daily 21 февраля в 05:59
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея

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Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Буюкаксай 3 раза подала навылет, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. В следующей стадии российская теннисистка встретится с победительницей встречи между представительницей Польши Игой Свёнтек и хорваткой Донной Векич.
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Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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Искусственный интеллект создал самый мощный антибиотик

ToDay News Ufa 20 февраля в 18:14
Как работают Яндекс.Новости?
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