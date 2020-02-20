Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям.

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.

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Общество В Великобритании затопило поместье Джорджа Клуни Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир.

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Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020» Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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