Альфа-банк анализирует операции через СБП с самого начала ее работы с помощью собственных внутренних антифрод-систем, замечает директор по цифровому бизнесу и член правления банка Иван Пятков. В банке "Русский стандарт" сообщили, что поддерживают инициативу ЦБ.

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Спорт Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил» Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.

Политика NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.

Шоу-бизнес В Омске умерла мать Любови Полищук Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.

Здоровье Глава Приамурья раскритиковал школьные обеды Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием в регионе после посещения школы в поселке Прогресс, где учащимся предложили макароны с баклажанной икрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.

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Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

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