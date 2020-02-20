Экономика
РБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Альфа-банк анализирует операции через СБП с самого начала ее работы с помощью собственных внутренних антифрод-систем, замечает директор по цифровому бизнесу и член правления банка Иван Пятков. В банке "Русский стандарт" сообщили, что поддерживают инициативу ЦБ.
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ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей
Интерфакс - Россиявчера в 01:13
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Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием в регионе после посещения школы в поселке Прогресс, где учащимся предложили макароны с баклажанной икрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.
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Подземный город террористов обнаружили в Сирии
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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Общество
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Общество
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Поп-исполнитель Оскар (Шамиль Малкандуев) в интервью изданию "Открытые" сообщил о том, что сменил пол и стал первой трансгендерной певицей из России.
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Общество
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Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
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Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Еще восемь граждан России, у которых не диагностировали коронавирус, покинули круизный лайнер Diamond Princess, стоящий в порту японской Иокогамы, сообщает в пятницу, 21 февраля, посольство РФ в Японии.
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Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»
Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.
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Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии
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