Экономика

РБКРБКБанки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Альфа-банк анализирует операции через СБП с самого начала ее работы с помощью собственных внутренних антифрод-систем, замечает директор по цифровому бизнесу и член правления банка Иван Пятков. В банке "Русский стандарт" сообщили, что поддерживают инициативу ЦБ.
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Банк России усилит контроль за быстрыми платежами

Красная весна04:04

ЦБ заблокировал более 23 000 операций в СБП за перебор телефонных номеров

Ведомостивчера в 03:11

Система быстрых платежей оказалась уязвимой для мошенников

Коммерсантъвчера в 14:30

Центробанк заблокировал 23,5 тысячи операций в СБП

АБНвчера в 03:35

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

РБК02:01

ЦБ РФ: объем операций в Системе быстрых платежей приблизился к 80 млрд рублей

Интерфакс - Россиявчера в 01:13

ЦБ в 2019 году заблокировал в Системе быстрых платежей 23,5 тыс. подозрительных операций

ТАССвчера в 00:49
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика

Путин оценил возможность «договориться о мире и дружбе» с Зеленским

Владимир Путин считает, что «надежда умирает последней» и договориться «о мире и дружбе» с украинским коллегой Владимиром Зеленским вполне возможно.
Профиль 03:07
Армия и оружие

ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе

Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
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Общество

Названы три ошибки, мешающие быстро избавиться от жира на животе

Российская газета вчера в 23:45
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
РБК 03:57
Спорт

Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил»

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.
Sport.ru 04:00
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

РИА Новости 04:05
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Происшествия

Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
RT на русском 04:58
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Здоровье

Глава Приамурья раскритиковал школьные обеды

Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием в регионе после посещения школы в поселке Прогресс, где учащимся предложили макароны с баклажанной икрой, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.
РИА Новости 04:51
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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

Российская газета 02:50
Наука

Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом

Политика Сегодня вчера в 02:40
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 19 февраля в 06:35
Армия и оружие

Подземный город террористов обнаружили в Сирии

Пятый канал вчера в 10:17
Гаджеты

Корпуса Fractal Design Define 7 и 7 XL вмещают большие платы и много накопителей

Корпус Define 7 размерами 547 x 240 x 475 вмещает системные платы типоразмера mini-ITX, microATX, ATX и E-ATX (длиной до 285 мм).
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Игры

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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Игры

Hellpoint получила бесплатный мини-сиквел до выхода самой игры

3DNews 01:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Общество

МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Российская газета 03:48
Общество

Поп-кумир нулевых Оскар стал первой в России трансгендерной певицей

Поп-исполнитель Оскар (Шамиль Малкандуев) в интервью изданию "Открытые" сообщил о том, что сменил пол и стал первой трансгендерной певицей из России.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге

Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
REGNUM 03:15
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

РИА Новости 03:56
Политика

Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины

Российский прокурор в пятницу попросил приговорить к девяти годам колонии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России через СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда в Москве.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Еще восемь граждан России, у которых не диагностировали коронавирус, покинули круизный лайнер Diamond Princess, стоящий в порту японской Иокогамы, сообщает в пятницу, 21 февраля, посольство РФ в Японии.
Известия 02:39
Футбол

Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»

Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.
Чемпионат 02:13
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар назвал условия для прекращения боевых действий в Ливии.
RT на русском 03:55
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