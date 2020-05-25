Экономика
КомпанияБанки начнут обмениваться данными о счетах юрлиц
Ассоциация ФинТех (АФТ) представила пилотный сервис, позволяющий банкам напрямую в онлайн-режиме обмениваться данными о счетах компаний с использованием технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Об этом пишет РБК со ссылкой на главу направления «Открытые API» АФТ Игоря Рамазанова.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
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«После пониженных объемов перевозок в апреле и мае в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности (с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа"), на начальном этапе фокусируясь на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям»,— говорится в сообщении группы.
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Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
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