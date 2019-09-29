Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не довольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Происшествия Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота» Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Политика Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "протокольно-косметической историей" подписание отдельных писем о согласии с "формулой Штайнмайера" для каждого участника контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины.

Экономика Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Гаджеты Samsung закроет производство смартфонов в Китае Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Политика МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера» МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.

Политика Глава ФСИН Корниенко покинул пост Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, ему исполнилось 65 лет сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Женщине грозит 15 лет колонии за убийство мужчины бутылкой шампанского в кафе в Забайкалье В конце декабря 2018 года женщина в кафе во время ссоры нанесла два удара 23-летнему мужчине бутылкой шампанского.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Общество Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Кино Первый трейлер фильма «Хищные птицы» появился в Сети Первый трейлер фильма режиссера Кэти Янь "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" опубликовали в интернете.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Экономика Медведев поддержал предложения Госдумы по бюджету Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались предложения думских фракций о проекте бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Здоровье Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Шоу-бизнес Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка в Париже Джастин Тимберлейк вместе со своей женой Джессикой Билл приехал на модный показ, однако во время прохода по дорожке на него напал украинский пранкер Виталий Седюк, который схватил певца за ногу, в результате чего тот едва не упал.

Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.