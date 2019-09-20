Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.

с чего всё началось

Участие в проекте подтвердили «Тинькофф банк», ВТБ и «Ренессанс кредит». Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях.

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Политика Google и Facebook могут оштрафовать из-за вмешательства в выборы РФ Глава комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме намерены подготовить поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google понесли ответственность за нарушение российских законов.

Армия и оружие В «Хезболле» пообещали уничтожение Саудовской Аравии и ОАЭ Лидер ливанского исламистского движения «Хезболла» Саид Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты будут стёрты с лица земли в случае войны с Ираном.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Религия Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Общество Свалку с просроченным алкоголем и едой нашли под Красным Селом Горы бутылок со спиртным и продуктов нашли в поле неподалеку от Красного Села.

Общество Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов В министерстве юстиции подтвердили "РГ", что ведомство готовит проект больших поправок в законодательство, регулирующих взыскание долгов.

Политика «Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина» Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.

Шоу-бизнес Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.

Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.

Музыка Организаторы концерта «Ленинград» предстанут перед судом в Ростове Перед законом предстанет компания «Медиашоу», в отношении которой возбуждено административное дело по статье «Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань».

Политика В Киеве не исключили возобновления закупок российского газа 19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Культура В Петербурге скончалась оперная певица Ирина Богачева В Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет 19 сентября 2019 года скончалась оперная певица, народная артистка СССР, почетный гражданин города Ирина Петровна Богачева.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Происшествия Осуждены участники бандитского налёта на больницу в Петербурге Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга осудил троих злоумышленников, которые 29 марта 2019 года осуществили разбойное нападение на городскую больницу №40 в Курортном районе Северной столицы.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

Политика Возможный уход РЖД: в Минтрансе Армении прокомментировали ситуацию Минтранс России ранее в пятницу сообщил о том, что правительство России прорабатывает возможность прекратить управление железной дорогой Армении.

Политика Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия Суд Киева избрал меру пресечения «захватчику» моста Суд поместил подозреваемого под стражу на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. гривен или около $11,5 тыс. В случае выхода под залог, подсудимый Алексей Белько будет обязан являться к следователю, прокурору и в суд, а также носить электронное средство контроля и сообщать о смене места жительства.