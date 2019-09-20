Экономика

ВедомостиВедомостиБанки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Участие в проекте подтвердили «Тинькофф банк», ВТБ и «Ренессанс кредит». Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях.
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с чего всё началось

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.
РБК00:05

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Потенциальных заемщиков возможно будут оценивать по кредитной истории их родственников

Эхо Москвы08:00

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URA.Ru00:39

Банки решили оценивать клиентов по кредитам их родственников

Московский Комсомолец04:16

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Коммерсантъ02:48

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Lenta.ru01:56

СМИ: банки планируют оценивать клиентов по кредитным историям родственников

РИА Новости04:28

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