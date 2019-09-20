Экономика

ВедомостиВедомостиБанки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Участие в проекте подтвердили «Тинькофф банк», ВТБ и «Ренессанс кредит». Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях.
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с чего всё началось

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.
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Московский Комсомолец04:16

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Эхо Москвы08:00

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URA.Ru00:39

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

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