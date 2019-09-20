Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.

с чего всё началось

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу «Тинькофф банка». Сервис тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

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