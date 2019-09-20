Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка.

с чего всё началось

Участие в проекте подтвердили «Тинькофф банк», ВТБ и «Ренессанс кредит». Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях.

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

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