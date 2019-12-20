Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

с чего всё началось

Центральные банки развитых стран начнут бесплатно раздавать деньги населению в ближайшие годы. Об этом заявил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, сообщает PRIMPRESS.

Банки начнут просто так раздавать деньги населению

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