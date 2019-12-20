Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruБанки начнут просто так раздавать деньги населению

Центральные банки развитых стран начнут бесплатно раздавать деньги населению в ближайшие годы. Об этом заявил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, сообщает PRIMPRESS.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
РБК19 декабря в 23:00

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В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru20 декабря в 01:09

Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

Известия20 декабря в 03:38

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Российская газета20 декабря в 03:00

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

REGNUM20 декабря в 02:34

Ради роста экономики ЦБ развитых стран раздадут деньги населению — эксперт

Красная веснавчера в 07:13

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru20 декабря в 00:00

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБК19 декабря в 23:00
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Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru 21 декабря в 12:38
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Сможет ли Россия самостоятельно достроить «Северный поток — 2»

На военные цели будет выделено 738 млрд долларов, из них 734 млн пойдет на сдерживание России.
Вечерняя Москва 21 декабря в 06:40
Технологии

МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост

Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Комсомольская правда 04:10
Единоборства

Кевин Ли пообещал нокаутировать Махачева

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли выразил уверенность в своей досрочной победе в возможном поединке против Ислама Махачева.
Матч ТВ вчера в 23:58
Здоровье

Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники

Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
Волгоградская правда 04:28
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН 21 декабря в 20:33
Политика

Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Недвижимость.RU вчера в 16:30
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Гаджеты

В Китае стартуют продажи новых Super SIM-карт

В понедельник, 23 декабря, в Гуанчжоу стартуют продажи новых экспериментальных Super SIM-карт.
Профиль 01:08
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Общество

Минск подписал «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией

Ранее Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью.
Российская газета 03:53
Общество

Нарышкин назвал Петра I российским разведчиком

Российская разведка существовала задолго до 1920 года, а одним из первых разведчиков можно считать Петра I, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Lenta.ru 04:05
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Политсовет вчера в 23:56
Происшествия

В США более 50 человек пострадали в ДТП с участием 69 автомобилей

На шоссе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 легковых и грузовых автомобилей.
RT на русском 01:03
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор 01:35
Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Транспорт

Нехоженые трапы не вывели к аэропортам

Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru вчера в 05:04
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
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