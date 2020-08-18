Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.В источнике
С чего всё началось
Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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