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Газета.Ru
Газета.Ru

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
Подробнее о событии
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01
Телеканал 360°

Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Телеканал 360°21:21
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10

Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Дело о покушении на главу МВД возбуждено в Южной Осетии

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил ТАСС заместитель генпрокурора Сергей Битиев.
ТАСС01:49
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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