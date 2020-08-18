Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия 6

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.