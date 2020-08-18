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Газета.Ru
Газета.Ru

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
Телеканал 360°

Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Телеканал 360°21:21

В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

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