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Газета.Ru
Газета.Ru

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ни МСП, ни людям: банки грозят обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Финансовые организации могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС19:20
URA.Ru

Банки хотят обнулить кэшбэк на покупки в магазинах

URA.Ru22:10
Телеканал 360°

Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Телеканал 360°21:21
РБК

Банки попросили не снижать комиссию за прием карт в небольших магазинах

РБК01:42
News.ru

Банки предупредили о возможном снижении кешбэка

News.ru19:02
РЕН ТВ

Банки в России хотят урезать кешбэк за покупки в небольших магазинах

РЕН ТВ18:31
Известия

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Известия18:01

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Журналисты отмечают, что при предоставлении TGL американская сторона меньше всего задумывалась о пользователях китайских гаджетов: лицензия была нужна для того, чтобы у телекоммуникационных компаний США было время на то, чтобы заменить оборудование Huawei на аналоги, а сами обновления безопасности шли приятным бонусом.
Live2406:28
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта».
Взгляд.ру06:04

Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

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РИА Новости06:24

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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