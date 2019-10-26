Финансы
РБКБанки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
ВТБ тоже нарастил выдачи в летние месяцы, но не обновил рекорд этого года. О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Армия и оружие
США наживают себе проблемы, помогая курдским бандформированиям в захвате нефти в Сирии
США наживают себе проблемы, помогая курдским бандформированиям в захвате нефтяных месторождений в Сирии, считает американский эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Генул Тол, отметив, что намерения Штатов развернуть танки на северо-востоке Сирии нереалистичны, пишет РИА Новости.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Гаджеты
Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100
Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Гаджеты
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Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Общество
Microsoft получила контракт с Пентагоном на $10 млрд
Помимо Microsoft, на военный контракт стоимостью $10 млрд претендовали Amazon, IBM, Oracle и другие крупные американские компании, передает РИА Новости.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье.
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авто
Представлен универсал Subaru Levorg с новым мотором
Напомним, что Subaru продает модель Levorg в Японии в течение почти шести лет, поэтому неудивительно, что автомобиль планирует перейти во второе поколение.
Политика
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Культура
Пугачёва рассказала о своей новой жизни
Певица Алла Пугачёва поделилась с поклонниками планами на будущее и отметила, что живёт сейчас «совсем другой жизнью».
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Американский рэпер Pusha T выпустит специальную версию кроссовок Ozweego, посвящённую выходу игры Call of Duty: Modern Warfare.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.