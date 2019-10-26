Финансы

РБКРБКБанки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

ВТБ тоже нарастил выдачи в летние месяцы, но не обновил рекорд этого года. О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
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Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

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РБК: Банки рекордно нарастили выдачу кредитов населению в ожидании ограничений ЦБ

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