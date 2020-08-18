На Кубани объем выдачи кредитов наличными в июле снизился на 19%

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По сравнению с июлем 2019 года, объем выданных займов уменьшился на 19%, а количество – на 30%. По объему выданных кредитов Кубань заняла пятое место в стране. На первой строчке находится Москва, где выдали 53,6 тыс. кредитов на 35,5 млрд рублей.