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Деловая газета. Юг
Деловая газета. Юг

На Кубани объем выдачи кредитов наличными в июле снизился на 19%

По сравнению с июлем 2019 года, объем выданных займов уменьшился на 19%, а количество – на 30%. По объему выданных кредитов Кубань заняла пятое место в стране. На первой строчке находится Москва, где выдали 53,6 тыс. кредитов на 35,5 млрд рублей.В источнике
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Кредиты рекордно подешевели

По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
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Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village

Портал Biohazard Declassified со ссылкой на неназванного участника программы Resident Evil Ambassador поделился подробностями об одном из закрытых тестирований Resident Evil Village.
Новый протагонист, стригои и ведьма Скарлетт: появились подробности ещё одного закрытого тестирования Resident Evil Village
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Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
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Экономист Зубаревич рассказала, как коронавирусный кризис ударил по экономике Нижегородской области

17 августа сетевое издание «Проект» опубликовало мнение известного российского экономиста Натальи Зубаревич о масштабах потерь регионов в период пандемии коронавируса.
КозаПрессвчера в 13:03

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

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