На Кубани объем выдачи кредитов наличными в июле снизился на 19%
По сравнению с июлем 2019 года, объем выданных займов уменьшился на 19%, а количество – на 30%. По объему выданных кредитов Кубань заняла пятое место в стране. На первой строчке находится Москва, где выдали 53,6 тыс. кредитов на 35,5 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Кредиты рекордно подешевели
По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
Ведомости17:14
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