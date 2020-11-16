Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в регулятор (есть у «Известий»).

Известия 16:01