Банки нашли способ остановить кражи денег с карточек
Банк фиксирует счет мошенников, на которой переводятся украденные деньги, и оперативно отправляет запросы в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании резко повышаются шансы предотвратить кражу, — пояснил Войлуков.В источнике
С чего всё началось
Ускорить помощь: банки нашли способ быстрее блокировать переводы мошенников
Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в регулятор (есть у «Известий»).
Известия16:01
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