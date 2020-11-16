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Банки нашли способ остановить кражи денег с карточек

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Kazanfirst.ru
Московская газета
Банк фиксирует счет мошенников, на которой переводятся украденные деньги, и оперативно отправляет запросы в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании резко повышаются шансы предотвратить кражу, — пояснил Войлуков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Ускорить помощь: банки нашли способ быстрее блокировать переводы мошенников

Кредитные организации предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками, который позволит в пять раз ускорить реагирование на кражу денег и предотвратить их вывод со счета. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в регулятор (есть у «Известий»).
Известия16:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Банки нашли способ быстрее блокировать переводы мошенников

РЕН ТВ01:05
ПРАЙМ

Банки нашли способ остановить кражу денег с карт россиян

ПРАЙМ22:51
Известия

Банки предложили создать единую систему блокировки мошеннических переводов

Известия16:01
ТАСС

«Известия»: банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками

ТАСС18:00
News.ru

Банки в РФ нашли способ оперативно вычислять мошенников

News.ru17:46
URA.Ru

Банки придумали, как предотвратить кражу денег с карт россиян

URA.Ru16:44
ФАН

Банки придумали, как обезопасить деньги на картах россиян

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