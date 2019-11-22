Экономика
9111.ruБанки назвали условие снижения ставок по кредитам
Кредиты должны быть оформлены с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия». Данный вариант возможен в связи с тем, что Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Армия и оружие
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Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Транспорт
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Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Футбол
«Локомотив» объявил состав на матч с «Тамбовом»
«Локомотив» объявил стартовый состав на матч семнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Тамбова».
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Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» ждут ребенка
Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
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Юмашев: Путин дважды пытался уйти из Кремля
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Политика
В Крыму рассказали, что на самом деле изъяли с украинских кораблей
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Армия и оружие
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
«Настоящее время» отмечает, что на записи расправы над сирийским военным наемник держит пальцы в виде латинской буквы V. На многочисленных фотографиях Апостол позирует так же, имеет те же наручные часы, похожий тип фигуры, форму очков на лице.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Киберспорт
К Code Vein выпустят сезонный пропуск с тремя дополнениями
Компания Bandai Namco рассказала, что станется в ближайшем будущем с «вампирской» ролевой игрой Code Vein.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Конец сезона»
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Футбол
Джон Терри: «Салах и де Брюйне не были достаточно хороши для „Челси“»
Экс-защитник «Челси» Джон Терри высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и хавбеке «Манчестер Сити» Кевине де Брюйне, которые ранее выступали за «синих».
Экономика
Фермеры Кубани получили в 2019 году 1,4 млрд рублей поддержки
Глава Кубани в своем приветствии отметил, что в этом году фермерскому движению в крае исполнилось 30 лет.
Общество
Берлускони госпитализирован с травмой после падения
Лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони доставлен в миланскую больницу после того, как упал в Загребе и получил травму, сообщило издание Corriere della Sera.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Финансы
Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году
Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.
Происшествия
В Одессе приостановил работу аэропорт
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Происшествия