Экономика

9111.ru9111.ruБанки назвали условие снижения ставок по кредитам

Кредиты должны быть оформлены с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия». Данный вариант возможен в связи с тем, что Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
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Телеканал 360°вчера в 17:58

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