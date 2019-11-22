Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке. При этом организации еще не готовы озвучить, на сколько будет снижена ставка по кредитам в таких случаях.

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

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