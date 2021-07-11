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Банки не дают НПФ доступ к информации об ушедших из жизни клиентах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ежегодно переплачивают умершим клиентам как минимум 70 млн руб. Раньше эти цифры были в десять раз больше, но в позапрошлом году фондам удалось в основном решить проблему, получив доступ к данным ЗАГС.В источнике

С чего всё началось

Банки не дают НПФ доступ к информации об ушедших из жизни клиентах

НПФ просят у банков информацию о наличии или отсутствии перечисленных фондами средств на счетах умерших получателей, следует из письма Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). Проблема для НПФ заключается в переплатах их умершим клиентам.
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