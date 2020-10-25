Турция: Карабах превратится для России во вторую Сирию

Провластные турецкие средства массовой информации выступили с заявлением о намерении Анкары начать очень жёстко действовать в Нагорном Карабахе, а в случае вмешательства России в ситуацию и вовсе превратить нынешнюю территорию самопровозглашённой НКР во вторую Сирию для России, причём, очень примечательным является то, что турецкие СМИ винят в этом Пашиняна.