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Банки не получат 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам

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Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов приведут к перетоку 3,4 трлн рублей в 2020–2025 годах из банков в альтернативные инвестиционные инструменты.В источнике
С чего всё началось
Известия

Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей

Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020–2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Эксперты прогнозируют отток денег из банков из-за низких ставок

Телеканал 360°19:51
Deita.ru

Россияне массово спасают свои деньги из банков

Deita.ru21:15
RuNews24.ru

Российские банки могут потерять более 3 трлн рублей из-за низких ставок

RuNews24.ru20:22
News.ru

Стало известно, что россияне готовы вывести из банков 3,4 трлн рублей

News.ru20:06
Avoka.do

Отток денежных средств из банков России может увеличиться в ближайшие годы

Avoka.do23:27
ТАСС

«Известия»: отток средств россиян из банков может достигнуть 3,4 трлн руб. за пять лет

ТАСС19:39
Известия

Банки не получат 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам

Известия19:45

МЧС завершает активные поиски трех моряков в Азовском море

Спасатели с 08:00 понедельника прекратят активную фазу поисковой операции в районе взрыва танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.
Интерфаксвчера в 11:46

В США хотят, чтобы РФ воздержалась от агрессии и стала дружественным партнером

"Президент Трамп знает, что мир наступает через силу, и мы ищем другой путь с Россией - тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", - сказал представитель СНБ.
ТАСС18:16

Байден назвал Россию главной угрозой для США

В ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в конце сентября, кандидат от Демократической партии обвинил оппонента в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России и назвал его «щенком Путина».
РБК22:19

Турция: Карабах превратится для России во вторую Сирию

Провластные турецкие средства массовой информации выступили с заявлением о намерении Анкары начать очень жёстко действовать в Нагорном Карабахе, а в случае вмешательства России в ситуацию и вовсе превратить нынешнюю территорию самопровозглашённой НКР во вторую Сирию для России, причём, очень примечательным является то, что турецкие СМИ винят в этом Пашиняна.
Avia.pro22:27

Руководителем Центра развития Республики Алтай назначен Михаил Грудинин

Олег Хорохордин подписал распоряжение о назначении Михаила Грудинина руководителем Центра развития Республики Алтай, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Новости Горного Алтая23 октября в 01:39

Switch-версия Disc Room выйдет в Европе на неделю позже запланированного

Disc Room will still release as planned on October 22 on Nintendo Switch in the Americas and Asia as well as globally on PC! https: / / t.co / 7H97cdJBJ7 pic.twitter.com / Snx8waIzhF — Devolver Digital (@ devolverdigital) October 22, 2020 Там, куда Disc Room в итоге добралась, игра была встречена относительно тепло: средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 83 %.
3DNews23 октября в 02:22

В первый день выборов президента США проголосовало более 56 млн американцев

По информации издания, многие американцы пришли на избирательные участки в первый день голосования, чтобы заявить о своей оппозиции действующему президенту Дональду Трампу.
Новые Известиявчера в 03:28

Экзитпол: на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко с 45,93%

Действующий мэр украинской столицы Виталий Кличко и бывший глава города, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов оказались в лидерах на местных выборах и продолжат борьбу за кресло градоначальника во втором туре.
ТАССвчера в 14:21