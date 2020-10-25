Банки не получат 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам
Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов приведут к перетоку 3,4 трлн рублей в 2020–2025 годах из банков в альтернативные инвестиционные инструменты.В источнике
С чего всё началось
Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей
Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов может в 2020–2025 годах привести к перетоку 3,4 трлн рублей из банков в альтернативные инвестиционные инструменты.
Известия17:01
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