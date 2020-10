Switch-версия Disc Room выйдет в Европе на неделю позже запланированного

Disc Room will still release as planned on October 22 on Nintendo Switch in the Americas and Asia as well as globally on PC! https: / / t.co / 7H97cdJBJ7 pic.twitter.com / Snx8waIzhF — Devolver Digital (@ devolverdigital) October 22, 2020 Там, куда Disc Room в итоге добралась, игра была встречена относительно тепло: средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 83 %.