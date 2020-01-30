Экономика
КоммерсантъБанки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.Вести.Финансвчера в 12:45
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ДОМ.РФ: ипотечные ставки по банковским продуктам упали ниже 9%
Будущее России. Национальные проекты04:34
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Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
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Политика
Путин иронично ответил на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
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«Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы», — сообщили в СКР.
Политика
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ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
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В России начались продажи обновлённой Toyota Corolla
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Хоккей
Хет-трик Кугрышева принес «Салавату» победу над «Адмиралом»
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Новичок «Спартака» Соболев не сыграет против «Ростова»
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
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Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
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Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Футбол
«Ницца» арендовала у «Барселоны» защитника Ваге
Технологии
Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google
Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.