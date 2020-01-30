Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.
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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
Вести.Финанс30 января в 12:45

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Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

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РИА Новостивчера в 02:06

Средняя ставка по ипотеке в РФ в декабре достигла исторического минимума в 9%

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

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В Сети появились изображения обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

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Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
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Общество

Информация о карантине в Москве оказалась фейком

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Армия и оружие

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Volkswagen сделал электрический Golf R

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Окончательный состав сборной России по биатлону, который отправится на чемпионат мира в Италию, будет назван после этапа Кубка IBU в немецком Арбере, сообщил РИА Новости тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
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«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

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