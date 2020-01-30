с чего всё началось

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Меган Маркл нашла еще одну работу Жена принца Гарри Меган Маркл нашла еще одну работу в качестве наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах.

Политика Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.

Общество Информация о карантине в Москве оказалась фейком Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции К 75-летию проведения Ялтинской конференции с участием лидеров союзных держав во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Общество Роспотребнадзор ввел режим усиленной дезинфекции в кафе и магазинах Роспотребнадзор поручил властям регионов обеспечить усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами для предотвращения распространения коронавируса.

Биатлон Состав сборной России на ЧМ по биатлону назовут после этапа Кубка IBU Окончательный состав сборной России по биатлону, который отправится на чемпионат мира в Италию, будет назван после этапа Кубка IBU в немецком Арбере, сообщил РИА Новости тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 февраля «С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.

Наука Ученые дали научное объяснение человеческой глупости Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.

Общество В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.