Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.
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Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ведомости31 января в 01:54

Ипотечный рынок не может расти только за счет снижения ставок — эксперт

REGNUM03:25

Ипотека достигла дна

Коммерсантъвчера в 03:44

ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года

Интерфакс31 января в 03:08

Ипотечные ставки в России достигли рекордного минимума

Московский Комсомолец03:57

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 02:43
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Футбол

Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

Зарплата нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина по контракту составляет меньше 20 тыс. рублей.
Известия 01:16
Футбол

Тошич назвал три главных качества Путина

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», в интервью Sport24 ответил на вопросы про Россию.
Чемпионат 02:27
Общество

Умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

О смерти Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор не сообщил о причинах смерти, ограничившись словом "скоропостижно".
Karelia.news вчера в 18:31
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Энергетика

На Украине назвали объём транзита российского газа в январе

Транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Twitter.
RT на русском 03:09
Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

The Last of Us 2 станет первой игрой с «сексуальным контентом» от студии Naughty Dog. Релиз The Last of Us Part 2 состоится 29 мая.
Cyber.sports.ru 03:58
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Футбол

Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за первое удаление в карьере

РБК 04:03
Здоровье

Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале

В феврале текущего года в четырех зданиях городских поликлиник начнется капитальный ремонт.
Москва 24 вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии из Уханя

Россия отказала в посадке самолету с гражданами Германии, которых Берлин эвакуировал из эпицентра коронавируса в Китае, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
РИА Новости 01 февраля в 15:06
Музыка

В Хакасии чиновница опровергла оскорбление при поздравлении оркестра

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что Нина Шейерман во время поздравления симфонического оркестра Хакасии с юбилеем сравнила его музыку с какофонией.
Говорит Москва 02:02
Гаджеты

Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет

Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.
iXBT.com вчера в 16:01
Политика

Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете

Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.
Газета.Ru 01:45
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
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