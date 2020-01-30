с чего всё началось

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года. В течение прошлого года банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб.

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

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Здоровье Ухтинцам на прямой линии расскажут о профилактике онкологии Кстати, в поликлинике города пройдут Дни открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы против рака 3 февраля в Ухте состоится прямая линия по теме: "Профилактика онкологии: советы врача".

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Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбления Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.

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Финансы К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.

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