Финансы
Российская газетаБанки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
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В России банкам запретят взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
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