Экономика
Фонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков
Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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То есть мы видим, что скорость подачи заявлений растет.
— Эльвира Набиуллина, российский политикБанки.ру 10 апреля в 10:15
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Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов
Комсомольская правда10 апреля в 11:18
Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина
Накануне.Ru10 апреля в 10:14
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Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
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Коммерсантъ 03:23
Общество
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Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
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Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
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РИА Новости вчера в 21:42
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Rusvesna.su 10 апреля в 09:30
Общество
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Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
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В Хабаровском крае режим карантина вводят в селе
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Evo-rus.com вчера в 06:34
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К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
Московский Комсомолец 10 апреля в 14:04
Общество
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В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Крым 24 03:09
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
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Общество
Российские военные продезинфицировали медобъекты в Сербии
Российские военные специалисты в Сербии продезинфицировали 25 медобъектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах, 12 апреля сообщает, ссылаясь на Минобороны РФ, «Интерфакс».
ИА Красная Весна вчера в 23:48
Общество
Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет
Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
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Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
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РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса
Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.
Газета.Ru 02:59
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Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса
На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Экономика
Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
Происшествия
«Депутата-каратиста» задержали в Петербурге за драку в Макдональдсе
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Шоу-бизнес
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
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Газета.Ru вчера в 17:59
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13