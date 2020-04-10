Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуБанки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Как заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, на пресс-конференции 10 апреля, по состоянию на 7 апреля 2020 года лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено.
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Эльвира Набиуллина
То есть мы видим, что скорость подачи заявлений растет.
— Эльвира Набиуллина, российский политикБанки.ру 10 апреля в 10:15

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Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

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Общество

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Происшествия

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Коммерсантъ вчера в 14:25
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Политика

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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

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Здоровье

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Космос

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К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
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Крым 24 03:09
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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Общество

Россияне вылетели из Японии рейсом «Аэрофлота»

ТАСС 00:59
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Общество

Российские военные продезинфицировали медобъекты в Сербии

Российские военные специалисты в Сербии продезинфицировали 25 медобъектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах, 12 апреля сообщает, ссылаясь на Минобороны РФ, «Интерфакс».
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Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

Экс-игрок ЦСКА Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавируса

Экс-игрок столичного ЦСКА Элвер Рахимич оценил силу водки в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport.avaz.ba.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие

Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса

На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
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Сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, которые устроили драку в Макдональдсе в Московсом районе Петербурга.
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
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Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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