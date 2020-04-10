Экономика

ВедомостиВедомостиБанки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

Россияне подали с 20 марта более 107 000 заявлений на изменение условий кредитных договоров из-за снижения доходов: 79% из них – по потребительским кредитам, остальные – по ипотеке. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

В ЦБ РФ насчитали уже более 60 тысяч отказов в реструктуризации кредитов

Росбалт10 апреля в 11:06

Российские банки массово отказывают клиентам в реструктуризации кредитов

Znak.com10 апреля в 11:37

Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов

Комсомольская правда10 апреля в 11:18

Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

Ведомости10 апреля в 12:32

Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина

Накануне.Ru10 апреля в 10:14

Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов

РБК10 апреля в 10:02

Банки отказывают в реструктуризации кредитов 85% частных заемщиков

Фонтанка.Ру10 апреля в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
144
Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
736
Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
10
Политика

В офисе президента Украины заявили о ракетно-космических амбициях

Киев, 12 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Хотеть большего и ставить перед собой амбициозные задачи посоветовал гражданам Украины руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, поздравляя их с днем работников ракетно-космической промышленности.
REGNUM 09:51
1
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
121
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
4,4K
Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
317
Происшествия

В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия

Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
6
Здоровье

Глеб Никитин привел наглядный пример пользы самоизоляции

Как следует из представленных моделей, при соблюдении самоизоляции пик эпидемии в регионе придется на 20-25 апреля.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 05:30
106
Политика

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
248
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
178
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
99
Шоу-бизнес

«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue

Passion.ru 09 апреля в 17:55
Политика

В Кремле призвали не «морозить» экономику в российских регионах

«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны, также не допустить обвала экономики», — призвал Песков.
Lenta.ru 08:08
39
Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
1
Общество

Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
1K
Общество

В Воронеже умерла женщина с положительным тестом на коронавирус

RT на русском 09:24
17
Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
562
Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
903
Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса

Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
2,5K
Политика

Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
2
Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
1
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
246
Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
1
Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Россия – Культура 06:55
Кино

Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из «Мстителей: Финал»

Студия раскрыла незамеченную фанатами отсылку спустя почти год с премьеры картины, но, если речь идет о таком масштабном проекте как "Мстители: Финал", возможно, есть еще много ненайденных "пасхалок", которые будут раскрыты в будущем.
Российская газета 09:05
1
Технологии

Во Франции археологи нашли флягу римского легионера

Волга-Медиа 00:33
15
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное