Россияне подали с 20 марта более 107 000 заявлений на изменение условий кредитных договоров из-за снижения доходов: 79% из них – по потребительским кредитам, остальные – по ипотеке. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

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