Экономика
ВедомостиБанки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы
Россияне подали с 20 марта более 107 000 заявлений на изменение условий кредитных договоров из-за снижения доходов: 79% из них – по потребительским кредитам, остальные – по ипотеке. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Глава ЦБ: Банки удовлетворили только 15% заявок на реструктуризацию кредитов
Комсомольская правда10 апреля в 11:18
Банки удовлетворили 15% от рассмотренных заявлений на реструктуризацию от граждан – Набиуллина
Накануне.Ru10 апреля в 10:14
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Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
Политика
В офисе президента Украины заявили о ракетно-космических амбициях
Киев, 12 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Хотеть большего и ставить перед собой амбициозные задачи посоветовал гражданам Украины руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, поздравляя их с днем работников ракетно-космической промышленности.
REGNUM 09:51
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Здоровье
Глеб Никитин привел наглядный пример пользы самоизоляции
Как следует из представленных моделей, при соблюдении самоизоляции пик эпидемии в регионе придется на 20-25 апреля.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 05:30
Политика
Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса
Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Шоу-бизнес
«Чудо-женщина» Галь Гадот в сверкающем платье украсила обложку Vogue
Passion.ru 09 апреля в 17:55
Политика
В Кремле призвали не «морозить» экономику в российских регионах
«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны, также не допустить обвала экономики», — призвал Песков.
Lenta.ru 08:08
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
Общество
В Воронеже умерла женщина с положительным тестом на коронавирус
RT на русском 09:24
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Общество
Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
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В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Россия – Культура 06:55
Кино
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из «Мстителей: Финал»
Студия раскрыла незамеченную фанатами отсылку спустя почти год с премьеры картины, но, если речь идет о таком масштабном проекте как "Мстители: Финал", возможно, есть еще много ненайденных "пасхалок", которые будут раскрыты в будущем.
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Во Франции археологи нашли флягу римского легионера
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Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59