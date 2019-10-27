Экономика

ВедомостиВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Ссудные дни

Российская газета00:02

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

Ведомостивчера в 02:58

Центробанк снизил прогноз по инфляции

Амурская правда26 октября в 21:33

Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ

ТАСС28 октября в 04:36

ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами

РИА Новости27 октября в 01:00

Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

News.ruвчера в 00:02

В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

Пятый канал26 октября в 18:30
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште

Российская газета вчера в 08:43
Армия и оружие

Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35

Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
ФАН вчера в 14:58
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Экономика

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Lenta.ru 00:10
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории

iReactor 27 октября в 08:44
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Украинский журналист назвал жителей Донбасса «животными»

Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.
Вести.Ru 00:43
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
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Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Происшествия

Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова

Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.
Чита.Ру 00:09
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК вчера в 15:14
Футбол

Защитник «Млады Болеслав»: «Для всей Чехии Комличенко – народный герой»

Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал, как относятся в Чехии к российскому нападающему Николаю Комличенко.
Матч ТВ 01:31
Происшествия

Гах, Кузьменко и Муленкова отказались признать вину

Речь идет об экс-главах министерств имущественных и земельных отношений Елене Гах и сельского хозяйства Михаиле Кузьменко, а также заместителе последнего Тамаре Муленковой.
Сахалин.Инфо вчера в 00:16
Гаджеты

Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением

В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек 28 октября в 12:53
Гаджеты

Samsung презентовал концепцию нового складного смартфона

Компания Samsung поделилась концепцией нового складного смартфона. Дисплей нового телефона складывается пополам, пишет The Verge.
Народные новости 00:20
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер 28 октября в 05:34
Политика

Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.
Piter.tv вчера в 08:47
Политика

Танкян оценил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США о признании геноцида армян Османской империей.
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Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru вчера в 05:51
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Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:52
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Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака

Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Lisa.ru 28 октября в 00:30
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Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости вчера в 15:58
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Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
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