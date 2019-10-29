Экономика
ВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами
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Ведомости вчера в 20:02
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
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