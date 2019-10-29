Экономика

ВедомостиВедомостиБанки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

Ведомости02:58

Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ

News.ru00:02

Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

ГлобалМСК.ру26 октября в 17:55

ЦБ снова понизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и кредитами

РИА Новости27 октября в 01:00

В РФ хотят упростить процедуру банкротства. К каким проблемам это приведет?

Пятый канал26 октября в 18:30

Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ

ТАССвчера в 04:36

ЦБ РФ спешит на помощь экономике: справится ли регулятор в одиночку?

Вести.Финанс26 октября в 17:12
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Транспорт

Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске

Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
АСТВ 21:48
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Спорт

WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года

Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org 04:00
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

В Турции опровергли планы покупки у России Су-35

Известия 21:19
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Хоккей

Овечкин назвал свое тело старым

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пошутил в разговоре с журналистами в преддверии матча регулярного чемпионата с "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru 16:22
Общество

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.
Lenta.ru 21:28
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Политика

Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса

Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
URA.Ru 20:54
Происшествия

Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили протестами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Общество

На Курилы отправилась первая группа японских туристов

Rambler News Service 06:16
Армия и оружие

Российские военные построили стратегический мост через Евфрат в Сирии

Российские и сирийские военные возвели мост через Евфрат в районе Дейр-эз-Зора. Эту переправу жители ждали несколько лет.
РЕН ТВ 01:35
Происшествия

В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Гаджеты

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
iXBT.com 17:44
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Политика

В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 06:22
Космос

Россия и Япония могут создать космического робота

Ореанда-Новости вчера в 18:18
Как работают Яндекс.Новости?
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