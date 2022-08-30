Банки не успевают до 1 сентября внедрить в свои мобильные приложения и на сайты возможность для новых клиентов оформлять вклады и кредиты удаленно, с помощью идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Французские и египетские археологи открыли первые свидетельства того, что фараоны IV династии Древнего царства построили пирамиды на плато Гиза из-за того, что они соседствовали с близким и удобным для навигации протоком Нила.
Вооруженные силы (ВС) Тайваня открыли огонь боевыми снарядами по дрону Народно-освободительной армии Китая (НОАК) после того, как беспилотник вопреки предупреждениям вошел в закрытое воздушное пространство.