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РБК: банки просят ЦБ отсрочить на год начисление штрафов за отсутствие сервиса биометрии

Ассоциация российских банков (АБР) обратилась к Центробанку с просьбой не начислять штрафы за отсутствие сервиса биометрии при оформлении вкладов и выдаче кредитов для новых клиентов, сообщает РБК
, ссылаясь на соответствующее письмо.
Газета.Ru
Банки не успевают до 1 сентября внедрить в свои мобильные приложения и на сайты возможность для новых клиентов оформлять вклады и кредиты удаленно, с помощью идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС).
РБК
Запуск сервиса на основе ЕБС откладывается не первый раз.
РБК
Предоставить не системно значимым банкам право выбора канала для оказания услуг через ЕБС.
РБК

Подробнее о событии

Российские банки не успели наладить в срок выдачу кредитов по биометрии
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Банки не успели внедрить выдачу кредитов по биометрии в срок
РБК00:00
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РБК: банки просят ЦБ отложить начисление штрафов за отсутствие сервиса биометрии на год
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