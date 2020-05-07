Экономика

РБКРБКБанки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
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с чего всё началось

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК00:00

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Российские банки испугались пойти навстречу клиентам

Lenta.ru02:42

В России крупнейшие банки не воспользовались разрешением ЦБ на удаленное открытие счетов

Новая газета01:45

Банки проигнорировали разрешение открывать счета дистанционно

Компания00:59

Банки отказались следовать совету ЦБ по открытию счетов онлайн

Говорит Москва01:37

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

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Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

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Как при самоизоляции открыть вклад в новом банке

Ведомостивчера в 06:55
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Происшествия

Под Волгоградом разыскивают пропавшего школьника

ТАСС 02:26
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
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Игры

Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru вчера в 13:28
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:18
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Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат вчера в 10:31
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
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Происшествия

При обрушении на заводе под Волгоградом погиб рабочий

Российская газета 02:20
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Здоровье

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ

Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru 02:25
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Общество

Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:02
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
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Общество

Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
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Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
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Фигурное катание

Психолог считает, что Александра Трусова не выдержала конкуренции

ProstoProSport 00:00
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 07:43
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Футбол

Леонид Федун заразился коронавирусом

Ведомости вчера в 06:37
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Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Авто

В Skoda рассказали про электрический кроссовер Skoda Enyaq iV

Skoda решила показать свой новый электрический кроссовер, а также раскрыть его некоторые особенности.
Газета DAILY вчера в 15:48
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Авто

Сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford запустила Sollers

Tvoe-avto.com вчера в 06:52
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Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолета ВВС Индии

Истребитель индийских Военно-воздушных сил (ВВС) МиГ-29 упал в провинции Пенджаб. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.
Известия 03:02
Экономика

Российский IТ-бизнес может стать убыточным

Уже во II квартале 2020 г. российская отрасль информационных технологий может стать убыточной, прогнозирует Минкомсвязи.
Ведомости вчера в 17:02
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