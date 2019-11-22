Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБанки назвали условие для снижения ставки по кредитам

Ряд крупнейших российских банков готовы предложить сниженные ставки по кредитам клиентам, которые согласились предоставить свои данные для Единой биометрической системы. О готовности пойти на такой шаг заявили в «Промсвязьбанке», банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 18:58

В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:34, Вашингтон
Происшествия

За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
RT на русском 03:09
Общество

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

Многолюдно накануне было в Екатеринском зале Кремля, где президент вручал высшие госнаграды.
Пятый канал вчера в 23:52
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
Культура

Барнаульский стендап-комик рассказал об участии в «Открытом микрофоне» на ТНТ

22 ноября на ТНТ покажут новый выпуск шоу "Открытый микрофон" с участием жителя Барнаула Вячеслава Попова.
Алтапресс 03:09
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости 02:43
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Шоу-бизнес

Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»

Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru вчера в 15:04
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 с квадрокамерой красуется на качественных рендерах

3DNews вчера в 23:49
Авто

Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей России.
Народные новости вчера в 23:00
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Экономика

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Российская газета 02:57
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
РИА Новости 01:39
Общество

В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 20 ноября в 17:24
Политика

США придется 7 лет расплачиваться за задержку «Северного потока-2»

Ранее Круз представил законопроект, который, по его оценке, задержит введение в строй "Северного потока-2" как минимум на год.
Утро.ru вчера в 03:41
Экономика

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Ведомости 01:47
Экономика

Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Московский Комсомолец вчера в 09:29
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное