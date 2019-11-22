Экономика
Вечерняя МоскваБанки назвали условие для снижения ставки по кредитам
Ряд крупнейших российских банков готовы предложить сниженные ставки по кредитам клиентам, которые согласились предоставить свои данные для Единой биометрической системы. О готовности пойти на такой шаг заявили в «Промсвязьбанке», банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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