Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

Ряд крупнейших российских банков готовы предложить сниженные ставки по кредитам клиентам, которые согласились предоставить свои данные для Единой биометрической системы. О готовности пойти на такой шаг заявили в «Промсвязьбанке», банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».

Банки назвали условие для снижения ставки по кредитам

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