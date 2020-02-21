Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ). Об этом рассказал замдиректор департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев. Финансовые организации считают, что это поможет в борьбе с мошенниками.

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Общество Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Шоу-бизнес Лолита Милявская показала фигуру в купальнике Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.

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Политика Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде «В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.

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