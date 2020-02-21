Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБанки обменяются данными о подозрительных переводах в СБП

Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ). Об этом рассказал замдиректор департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев. Финансовые организации считают, что это поможет в борьбе с мошенниками.
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У банков будет новый канал для отслеживания сомнительных операций

ИА Клерк.Ру21 февраля в 08:44

О контроле за банковскими переводами россиян

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Банки будут обмениваться данными подозрительных переводов в СБП

ФедералПресс21 февраля в 02:34

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Банки будут искать подозрительные переводы в СБП и сообщать о них

Евразия Daily21 февраля в 02:40

Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП

АБН21 февраля в 05:07

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

РБК21 февраля в 02:01
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Общество

На Маврикии запретили высадку пассажиров Alitalia из-за коронавируса

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РЕН ТВ 10:40
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Peterburg2.ru 08:25
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Шоу-бизнес

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Общество

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Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Энергетика

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В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
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RT на русском 11:35
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Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»

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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
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Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

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Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Газета.Ru 10:58
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
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Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Обновлено в 17:09 Число жертв коронавируса в Италии возросло до шести человек, сообщает ТАСС.
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Huawei представил за пределами Китая бюджетный, но мощный Honor 9X Pro

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