Экономика
Деловое.ТВБанки обменяются данными о подозрительных переводах в СБП
Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ). Об этом рассказал замдиректор департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев. Финансовые организации считают, что это поможет в борьбе с мошенниками.
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Российские банки будут обмениваться информацией при подозрительных переводах в СБП
АБН21 февраля в 05:07
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