Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).

с чего всё началось

В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

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