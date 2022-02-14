«Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», — заявил Песков в интервью РИА Новости.