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«Ъ»: Банки обратились к ЦБ с просьбой не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг

Среди обратившихся к регулятору — Россельхозбанк, ВТБ, Московский кредитный банк.
Lenta.ru
Согласно предварительной оценке ЦБ, в январе убыток от переоценки ценных бумаг составил около 200 млрд руб., то есть 10% прогнозируемой прибыли банков.
Коммерсантъ
В конце января Moody`s оценивало, что переоценка долгового портфеля банковского сектора в сторону понижения на 0,5% может сократить капитал сектора на 0,7%, что эквивалентно 4% годовой прибыли.
Коммерсантъ
Предыдущее повышение состоялось 17 декабря и также составило один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента.
Lenta.ru

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«Ъ»: Банки обратились к ЦБ с просьбой не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг
Lenta.ru19:27
Кредитные организации просят у ЦБ льготы по достаточности капитала
Коммерсантъ17:09
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