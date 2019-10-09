Экономика
СаминвесторБанки обвинили DeviceLock в предвзятости
Сегодня, 9 октября 2019 года, что крупные российские банки обвинили компанию DeviceLock, которая часто сообщает об утечке данных, в предвзятости. По словам банкиров, информация о компрометации персональных данных появляется после того, как они отклоняют предложение компании, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
В случае если DeviceLock распространила заведомо недостоверную информацию об утечке данных о 60 млн кредитных карт банка, к компании могут быть предъявлены требования, основанные на нарушении ею так называемого закона о фейковых новостях, добавил руководитель практики "Интеллектуальная собственность и информационные технологии" юрфирмы Borenius Алексей Грибанов.Известиявчера в 17:01
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Компания DeviceLock рассказала об утечках в банках после их отказа сотрудничать
Телеканал 360°вчера в 22:31
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Здоровье
Врач-эндокринолог считает витамин D убийцей печени
Например, витамин D, способствующий усвоению кальция, в большом количестве может стать убийцей печени.
Вечерний курьер 04:00
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия вчера в 04:49
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 вчера в 05:00
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Происшествия
В центре Петербурга насмерть сбили мужчину
Gazeta.SPb 03:39
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».
Sport24.ru вчера в 22:19
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Энергетика
Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом
К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).
URA.Ru 03:07
Экономика
В России могут повысить налоги на малый бизнес
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Аргументы недели 07 октября в 15:30
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Футбол
Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
RT на русском 04:00
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Экономика
ФРС США объявила о возобновлении покупок активов
В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.
REGNUM 02:53