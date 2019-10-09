В случае если DeviceLock распространила заведомо недостоверную информацию об утечке данных о 60 млн кредитных карт банка, к компании могут быть предъявлены требования, основанные на нарушении ею так называемого закона о фейковых новостях, добавил руководитель практики "Интеллектуальная собственность и информационные технологии" юрфирмы Borenius Алексей Грибанов.

с чего всё началось

Сегодня, 9 октября 2019 года, что крупные российские банки обвинили компанию DeviceLock, которая часто сообщает об утечке данных, в предвзятости. По словам банкиров, информация о компрометации персональных данных появляется после того, как они отклоняют предложение компании, сообщают «Известия».

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