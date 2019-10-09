Крупнейшие финансовые организации считают, что источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес. Об этом в банках сообщили «Известиям».

Банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости

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