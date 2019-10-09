Экономика

ИзвестияИзвестияБанки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости

Крупнейшие финансовые организации считают, что источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес. Об этом в банках сообщили «Известиям».
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Банки обвинили DeviceLock в предвзятости

Саминвестор01:36

Раскрывшую массовые утечки данных россиян компанию заподозрили в шантаже

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Банки объяснили, кому выгодны скандалы с утечками данных клиентов

URA.Ruвчера в 16:05

Компания DeviceLock рассказала об утечках в банках после их отказа сотрудничать

Телеканал 360°вчера в 22:31

Сбор слива: банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости

Известиявчера в 17:01
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель

32CARS.ru вчера в 02:31
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

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Газета.Ru вчера в 17:06
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Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
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Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк

Сегодня стало известно, что актриса покинула клинику, в которой лежала Российские СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк.
WomanHit.ru вчера в 10:24
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Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд

Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Элитная дивизия САР отработала контрбатарейную борьбу на учениях

Отмечается, что боевая подготовка у артиллеристов чередовалась с выполнением задач контрбатарейной борьбы.
RT на русском вчера в 23:38
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Экономика

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Хоккей

«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина

Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 01:59
Политика

Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
МедиаПоток 07 октября в 03:58
Общество

Тимати выиграл суд у рэпера L’One

Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 13:54
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Общество

Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН

Lenta.ru вчера в 23:13
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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Авто

Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX

Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня вчера в 05:14
Экономика

Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 вчера в 18:20
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Кино

Вышел трейлер еще одного спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Российская газета 07 октября в 10:23
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст

Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия вчера в 02:01
Политика

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Здоровье

Челябинский малыш, родившийся в Турции, благополучно доставлен домой

Женщина вместе с малышом благополучно прилетела в Челябинск, прямо у трапа их встретили врачи.
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В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь

В ночь на 9 октября в городе Уссурийске неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Экономика

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК вчера в 16:46
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