Будьте в Плюсе

Банки обяжут раскрывать информацию о вкладах в простой и понятной форме

Регулятор подготовил проект указаний, которые предписывают размещать таблицу с условиями вклада в начале договора, а также на интернет-ресурсах и в офисах кредитно-финансовой организации, сообщается
 на официальном сайте ЦБ.
Профиль
Раскрывать полный перечень условий договора в таблице банки обяжут к июлю текущего года.
Московский Комсомолец
Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года.
АК&М
По депозитам до востребования ставка обозначается на дату заключения договора.
Ведомости

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Банки обяжут раскрывать информацию о вкладах в простой и понятной форме
Ведомостивчера в 09:55
ЦБ обяжет кредитные организации понятно объяснять условия действия вкладов
Экономика сегоднявчера в 09:51
Банки обяжут раскрывать условия вкладов в простой и понятной форме
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Банкам придется раскрывать условия вкладов в понятной для населения форме
Московский Комсомолецвчера в 09:19
Все банки в РФ должны будут сразу раскрывать условия вкладов в понятной для граждан форме
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