Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал ресторатора Александра Коновалова, который в начале января организовал бойкот ковид-сертификатов в заведениях общепита и стал известен как лидер барного сопротивления.
Один источник сказал изданию, что украинский президент «опасается, что США намеренно преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, поскольку это даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, например, по усилению контроля Москвы над Донбассом».