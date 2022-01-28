Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом достигло 75 тыс. человек, приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи жителям двух самых крупных городов региона - Пскова и Великих Лук.
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по гарантиям безопасности и уже после этого определится с дальнейшими действиями.
Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых потоков, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный по обвинению в мошенничестве, находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.