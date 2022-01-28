Будьте в Плюсе

Банки обяжут раскрывать условия вкладов в понятной для населения форме

Финансовые организации должны предоставлять клиентам понятную таблицу, в которой будут описаны все условия хранения денег на вкладе.
Экономика сегодня
Новые правила взаимодействия с клиентами разработали в ЦБ РФ.
Экономика сегодня
Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года.
АК&М
Благодаря повышению ставок по вкладам значительно возрастет привлекательность депозитов.
Профиль

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ЦБ обяжет банки раскрывать условия вкладов в наглядной форме
Профиль09:42
Банкам придется раскрывать условия вкладов в понятной для населения форме
Московский Комсомолец09:19
Все банки в РФ должны будут сразу раскрывать условия вкладов в понятной для граждан форме
Banki Loans08:46
Российские банки будут излагать условия вкладов в доступной для людей форме
Главный региональный09:06
Банки обяжут объяснять условия вкладов понятным языком
АБН08:28
Банки обяжут раскрывать условия вкладов в понятной для населения форме
Российская газета07:46
ЦБ: банки должны будут размещать таблицу с основными условиями вклада в начале договора
ТАСС07:14

Интересное

Тело утонувшей в купели в Ленобласти женщины нашли через десять дней

В Ленинградской области нашли тело женщины, которая ушла под лед после прыжка в прорубь во время крещенских купаний в ночь на 19 января, сообщает 47news.
РБК06:51

Псковские власти из-за коронавируса приостановили плановую медпомощь в двух городах

Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом достигло 75 тыс. человек, приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи жителям двух самых крупных городов региона - Пскова и Великих Лук.
ТАСС09:38

Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине

«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Взгляд.ру09:40

Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по гарантиям безопасности и уже после этого определится с дальнейшими действиями.
ТАСС08:13

В городе Реж при взрыве снаряда времен войны погиб человек, еще шесть пострадали

В городе Реж Свердловской области сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны.
Lenta.ru06:40

В Ульяновской области при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области, еще два члена экипажа пострадали.
ТАСС09:16

Times: США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии

Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых потоков, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
РИА Новости08:24

Лавров заявил о готовности принять Зеленского в России для обсуждения отношений двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что готов принять украинского президента Владимира Зеленского в России для обсуждения вопросов нормализации отношений двух стран.
RT на русском05:53

Медведев извинился перед судьей и назвал большой ошибкой спор в полуфинале Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев после полуфинала Australian Open заявил, что пожалел об эмоциональном споре с судьей из-за подсказок отца своего соперника грека Стефаноса Циципаса.
Матч ТВ07:20

В УФСИН сообщили, что ректор «Шанинки» находится в больнице «Матросской Тишины»

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, арестованный по обвинению в мошенничестве, находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.
ТАСС06:20