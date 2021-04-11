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РИА Новости

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов.
РИА Новости00:04

Подробнее о событии

Банки оценили готовность и риски при внедрении цифрового рубля

ИА Красная Весна02:31

Банки оценили основные риски расчетов в цифровых рублях

РЕН ТВ00:36

Эксперт Макоско оценил безопасность операций с цифровым рублем

ФАН02:18

Банки оценили безопасность расчётов при цифровом рубле

News.ru01:01

Российские банки готовы к тестированию цифрового рубля

Экономика сегодня00:56

Российские банки уверены в высоком спросе на цифровой рубль

Народные новости02:28

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

РИА Новости00:04
Интересное

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме в матче НХЛ

В матче приняло участие сразу несколько представителей России: нападающий "Уайлд" Капризов завершил игру с отрицательным показателем полезности (-1), форварды "Сент-Луиса" Тарасенко и Барбашев тоже голевыми действиями не отметились, но сохранили нейтральный показатель эффективности (0). Стоит отметить, что "Сент-Луис" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
ГЛАС.RU23:35

В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии.
ТАСС19:03

МЧС России анонсировало введение требования о самозатухающих сигаретах

Министерство чрезвычайных ситуаций России анонсировало введение новых требований к сигаретам, по которым табачная продукция должна автоматически затухать при долгом тлении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Газета.Ru21:22

Создана организация, задачей которой названо «ускорение повсеместного внедрения технологии FPGA с открытым исходным кодом»

Предполагается, что технология с открытым исходным кодом станет критически важной для компаний, занимающихся FPGA, и поможет расширить возможности отрасли за счет обмена инновациями и передовым опытом.
iXBT.com02:29