Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.В источнике
С чего всё началось
Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях
Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов.
РИА Новости00:04