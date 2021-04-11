РИА НовостиБанки оценили безопасность расчетов в цифровых рубляхКрупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов.В источникеРИА НовостиПРАЙМЭкономика сегодняПодробнее о событииБанки оценили безопасность расчётов при цифровом рублеNews.ru01:01Российские банки готовы к тестированию цифрового рубляЭкономика сегодня00:56Эксперт оценил безопасность расчетов в будущих цифровых рубляхПРАЙМ8 апреля в 16:55Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рубляхРИА Новости00:04Показать ещёОценить1КомментироватьПоделиться