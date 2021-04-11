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РИА Новости

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он будет пользоваться спросом у клиентов.В источнике
РИА Новости
ПРАЙМ
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Банки оценили безопасность расчётов при цифровом рубле

News.ru01:01

Российские банки готовы к тестированию цифрового рубля

Экономика сегодня00:56

Эксперт оценил безопасность расчетов в будущих цифровых рублях

ПРАЙМ8 апреля в 16:55

Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

РИА Новости00:04
Интересное

Умер режиссер Эмиль Верник

В ночь с субботы на воскресенье, 11 апреля, скончался российский радиорежиссер, народный артист Эмиль Верник, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его сына, актера Игоря Верника.
Газета.Ru17:27