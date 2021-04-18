Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции
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Российские банки поддержали идею регулятора ограничивать по желанию клиента объем онлайн-операций.
В частности, клиент может выставить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом – на сутки, на месяц.
С чего всё началось
Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов
Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новости01:17
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Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов
Комсомольская правда01:40