Не верить калькуляторам и низкой ставке: все тонкости автокредитов

Мнение эксперта Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto: – Основное преимущество автокредита заключается в том, что можно полноценно использовать транспортное средство сразу, а выплачивать его стоимость постепенно.