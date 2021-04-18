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Российская газета

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

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Российские банки поддержали идею регулятора ограничивать по желанию клиента объем онлайн-операций.
Московский Комсомолец
Банки разрешают устанавливать ограничения на операции по картам.
Телеканал 360°
В частности, клиент может выставить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом – на сутки, на месяц.
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С чего всё началось

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новости01:17

Подробнее о событии

Российские банки согласились ограничивать онлайн-операции клиентов

News.ru01:44

Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

URA.Ru02:22

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Российская газета02:09

Российские банки соглаcились с идеей ограничивать онлайн-операции

Московский Комсомолец01:50

Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Экономика сегодня02:52

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Комсомольская правда01:40

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

РИА Новости01:17
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