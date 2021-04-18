Ограничение онлайн-операций клиентов может привести к дополнительным расходам банков. Об этом рассказали участники рынка РИА Новости. Банк России ранее сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций.

С чего всё началось Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости. РИА Новости 01:17