Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Ограничение онлайн-операций клиентов может привести к дополнительным расходам банков. Об этом рассказали участники рынка РИА Новости. Банк России ранее сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций.В источнике
Центральная Служба Новостей
ФАН
Парламентская газета
РИА Новости
Народные новости
Экономика сегодня
Комсомольская правда
ПРАЙМ
Регион online
Deita.ru
URA.Ru
Телеканал 360°
Московский Комсомолец
News.ru
С чего всё началось

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
РИА Новости01:17

Подробнее о событии

Российские банки поддержали идею ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Экономика сегодня02:52

Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать онлайн-операции клиентов

Комсомольская правда01:40

Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции

Российская газета02:09

Российские банки соглаcились с идеей ограничивать онлайн-операции

Московский Комсомолец01:50

Российские банки согласились ограничивать онлайн-операции клиентов

News.ru01:44

Банки готовы ограничить онлайн-операции россиян по счетам

URA.Ru02:22

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

РИА Новости01:17
Интересное

Джейк Пол победил нокаутом бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена

Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол победил нокаутом бывшего чемпиона организации Bellator, бойца смешанного стиля (ММА) и своего соотечественника Бена Аскрена в поединке, проходившем по правилам бокса в Атланте (США).
REGNUM02:31