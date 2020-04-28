Экономика
РБКБанки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.
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Общество
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости 23:30
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:26
Экономика
Финансирование мер поддержки экономики в Башкирии увеличат до 30 млрд рублей
Финансирование повышения устойчивости экономики Башкирии в условиях пандемии увеличится вдвое, до 30 млрд рублей.
ТАСС 23:38
Экономика
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
ЖКХ
Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске
В АКС составили график отключения воды. Согласно нему, первые отключения начнутся уже 12 мая.
Амур.инфо 20:35
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Общество
В Госдуме высказались о переносе майских праздников
Глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что в сложившейся ситуации надо не отдыхать, а работать.
Kaluga-poisk.ru 03:20
Общество
Режим самоизоляции в Омске сохранится на майские праздники
Думаю, что ближайшие майские праздники будем вынуждены сохранять режим самоизоляции, но откроем, наверное, некоторые предприятия.
Город55.ру 23:35
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 15:02
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика 07:18
Здоровье
В Великобритании выявили детский синдром коронавируса
У некоторых юных пациентов тест на коронавирус дает положительный результат, но связаны ли вышеуказанные симптомы с этой опасной инфекцией – пока неизвестно.
15-news.ru 14:15
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК 23:31
Гаджеты
Xiaomi представила оболочку MIUI 12
News.ru 09:01
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета 21:56
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 16:30
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Футбол
Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема
Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку Карин Ле Маршан из-за мема, опубликованного ей в социальных сетях.
Газета.Ru 23:27
Общество
В Минобороны назвали число заразившихся коронавирусом военных
Ещё 379 человек изолированы на дому. Кроме того, коронавирусом заразились 245 человек среди гражданского персонала Вооружённых сил России.
Парламентская газета вчера в 13:37
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57